В Мурманске официально представлен новый прокурор области Сергей Паволин

В региональной прокуратуре прошла церемония официального представления недавно назначенного прокурора Мурманской области Сергея Паволина. Нового руководителя надзорного ведомства губернатору Андрею Чибису, председателю Мурманской областной Думы Сергею Дубовому и коллективу представил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров.

Глава региона поздравил Сергея Паволина с назначением. Во вступительном слове Андрей Чибис отметил высокий уровень взаимодействия с прокуратурой Мурманской области и выразил уверенность в продолжении совместной работы, направленной на защиту прав граждан.

«Мурманская область является форпостом России в Арктике, и, конечно, задачи, которые стоят перед органами власти, – очень значимые и серьёзные. Президент России Владимир Путин большое внимание уделяет развитию Арктики, принципиально важно, чтобы Закон на нашей территории исполнялся в интересах государства и на благо северян. Добро пожаловать в Мурманскую область!», – подчеркнул Андрей Чибис.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил Сергея Паволина со вступлением в должность, высоко оценив участие ведомства в законотворческой деятельности и совершенствовании региональной законодательной базы. Кроме этого, спикер выразил уверенность и в дальнейшем плодотворном сотрудничестве на благо северян.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Указом Президента России Сергей Паволин 24 марта назначен на должность областного прокурора. Сергей Владимирович родился в 1976 году, имеет высшее юридическое образование. В 1997 году окончил дневное отделение Саратовской академии права и поступил на службу в органы прокуратуры Смоленской области, последовательно замещая должности от помощника прокурора до прокурора Рудянского района и начальника отдела прокуратуры Смоленской области. С октября 2013 года проходил службу в должности заместителя прокурора Ростовской области.

За примерное исполнение служебного долга поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации. Награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».