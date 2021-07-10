В Мурманске ограничено движение автотранспорта на улице Володарского

В связи с постановлением администрации города Мурманска №1844 будет ограничено движение всех видов транспорта:

- по проезжей части улицы Володарского на участке от улицы Привокзальной до улицы Челюскинцев в западном и восточном направлениях с 8 часов 10 июля до 12 часов 11 июля;

- по проезжей части улицы Володарского на участке от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина в западном и восточном направлениях с 8 часов 11 июля до 8 часов 12 июля.