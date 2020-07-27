В Мурманске ограничено движение всех видов транспорта по улице Адмирала флота Лобова

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1787 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Адмирала флота Лобова (в районе дома № 1) и по проспекту Героев-североморцев (в районе разворотного кольца троллейбусов) до 31 июля 2020 года.