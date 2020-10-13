В Мурманске ограничивается движение автотранспорта на улицах Нахимова, Алексея Генералова и Инженерной

В Мурманске ограничено движение всех видов транспорта по улице Нахимова - участок от улицы Адмирала флота Лобова до улицы Сафонова до 25 октября.

До 25 октября будет ограничено движение всех видов транспорта и по улице Алексея Генералова - от улицы Советской до улицы Фрунзе.

До этого же дня будет ограничено движение всех видов транспорта участками по 50 метров по 1/2 проезжей части улицы Инженерной в западном и восточном направлениях.