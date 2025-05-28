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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 19:45

В Мурманске около монумента «Пограничникам Арктики» состоялся митинг

Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном митинге, посвящённому празднику Дню пограничника. Возле памятника «Пограничникам Арктики» собрались офицеры и ветераны погранслужбы, горожане и гости столицы Заполярья.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил особое значение праздника для северян.

«Мы прекрасно понимаем, вспоминая годы Великой Отечественной войны, – первый удар приходится на пограничников. С доблестью и честью в эти тяжёлые годы пограничники выполняли свои задачи. Сегодня, воспитанные на подвиге предков, отважно, чётко и профессионально вы обеспечиваете безопасность нашей приграничной территории», – подчеркнул Андрей Чибис.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Андрей Кудимов вручил главе региона памятный адрес со словами благодарности за поддержку со стороны руководства области. Андрей Чибис поблагодарил Андрея Кудимова за этот символ взаимодействия и поддержки.

«Никаких сомнений в профессионализме, самоотдаче, искренности и в том, что в случае возникновения любой провокации, эксцесса, вы четко это отработаете. Отдельный поклон тем бойцам-пограничникам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции», – продолжил глава региона.

Завершая выступление, Андрей Чибис поблагодарил семьи военнослужащих и ветеранов погранслужбы: «Низкий поклон всем семьям, всем ветеранам Пограничного управления, всем тем, кто сегодня поддерживает наших бойцов. Это крайне важно, поэтому огромное вам спасибо! С праздником!».

В торжественном мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой и депутат Михаил Белошеев.

- День пограничника – это праздник жителей всей Мурманской области - приграничного Арктического региона, - отметил Сергей Дубовой. - Каждая пограничная застава в Заполярье – это часть истории страны, летопись подвига, мужества и героизма. Нынешнее поколение стражей государственной границы достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Высокий профессионализм, техническое оснащение и отличная выучка позволяют им эффективно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности нашей страны, в том числе в сложных условиях Арктики. Уверен, защита северных рубежей нашего Отечества, а значит, мир и покой каждой семьи, находятся в надежных руках.

Торжественный митинг завершился минутой молчания в память о пограничниках, отдавших жизни при защите Государственной границы Российской Федерации, и возложением цветов и венков к подножию памятника. 

Также в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Дню пограничника, была организована демонстрация ракетно-артиллерийского вооружения, технических средств охраны границы, автомобильной техники, прошли показательные выступления кинологов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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