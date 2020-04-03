В Мурманске окончено расследование уголовного дела по факту смертельного наезда на пешехода

14 декабря 2019 года на территории Ленинского административного округа города Мурманска, в районе автоподъезда к городу Североморску водитель, управляя автомобилем «Пежо» совершил наезд на женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП местная жительница скончалась на месте происшествия.

По данному факту было произведено расследование, собрана достаточная доказательная база, после чего уголовное дело, вместе с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Ленинского административного округа города Мурманска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, из материалов уголовного дела следует, что к трагической случайности привела именно невнимательность мужчины. Не стоит забыть, что автомобиль является средством повышенной опасности.

За данное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.