«На Севере – светло!» - в Мурманске состоится пасхальная ярмаркаПраздничные мероприятия ко Дню Победы охватят все муниципальные образования региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.04.21 12:30

В Мурманске оперативниками уголовного розыска задержана группа лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, в полицию Мурманской области от представителей страховых компаний региона стали массово поступать сообщения о возможных мошеннических схемах в сфере автострахования. Все заявители указывали, что в их компаниях на рассмотрении находятся документы на возмещение крупных страховых выплат в результате дорожно-транспортных происшествий. Но по ряду признаков, имеющиеся случаи вызывают сомнения в своей достоверности.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области была установлена причастность жителей Мурманска к совершению ряда преступлений в этой сфере.

При силовой поддержке бойцов Росгвардии трое молодых людей были задержаны. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 2 статьи 159.5 УК РФ «Попытка мошенничества в сфере автострахования, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба» и части 3 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере автострахования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

По имеющейся информации, руководитель организованной группы 1992 года рождения вместе с сообщниками 1993 и 1989 годов рождения, с целью хищения денежных средств страховых компаний, реализовал криминальную схему, в результате которой готовились необходимые документы на возмещение страховых выплат после якобы имевших место случаев дорожно-транспортных происшествий.

В уголовном деле фигурируют несколько дорогостоящих автомобилей немецкого производства, которые обвиняемые приобретая в личное пользование, переоформляли на своих знакомых и родственников, после чего использовали данные авто в качестве пострадавших в «мнимых» дорожно-транспортных происшествиях.

Также, по имеющимся сведениям, было установлено, что данную схему злоумышленники реализовывали в период с 2018 по 2020 год, причинив, тем самым, ущерб страховым компаниям, на сумму свыше 5 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашний арест, в отношении ещё одного следователем избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

С руководителем организованной группы подписано досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием ведутся мероприятия по поиску новых доказательств незаконной деятельности группы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Эксперты отмечают признаки возвращения к более благоприятной для доллара среде-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика