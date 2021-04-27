В Мурманске оперативниками уголовного розыска задержана группа лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, в полицию Мурманской области от представителей страховых компаний региона стали массово поступать сообщения о возможных мошеннических схемах в сфере автострахования. Все заявители указывали, что в их компаниях на рассмотрении находятся документы на возмещение крупных страховых выплат в результате дорожно-транспортных происшествий. Но по ряду признаков, имеющиеся случаи вызывают сомнения в своей достоверности.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Мурманской области была установлена причастность жителей Мурманска к совершению ряда преступлений в этой сфере.

При силовой поддержке бойцов Росгвардии трое молодых людей были задержаны. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 2 статьи 159.5 УК РФ «Попытка мошенничества в сфере автострахования, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба» и части 3 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере автострахования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

По имеющейся информации, руководитель организованной группы 1992 года рождения вместе с сообщниками 1993 и 1989 годов рождения, с целью хищения денежных средств страховых компаний, реализовал криминальную схему, в результате которой готовились необходимые документы на возмещение страховых выплат после якобы имевших место случаев дорожно-транспортных происшествий.

В уголовном деле фигурируют несколько дорогостоящих автомобилей немецкого производства, которые обвиняемые приобретая в личное пользование, переоформляли на своих знакомых и родственников, после чего использовали данные авто в качестве пострадавших в «мнимых» дорожно-транспортных происшествиях.

Также, по имеющимся сведениям, было установлено, что данную схему злоумышленники реализовывали в период с 2018 по 2020 год, причинив, тем самым, ущерб страховым компаниям, на сумму свыше 5 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашний арест, в отношении ещё одного следователем избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

С руководителем организованной группы подписано досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием ведутся мероприятия по поиску новых доказательств незаконной деятельности группы.