В Мурманске определён победитель конкурса на участие в международной выставке с индивидуальным стендом

Комиссия подвела итоги конкурсного отбора компаний региона для участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом с индивидуальным стендом в 2024 году.

В Центр поддержки экспорта Мурманской области поступили заявки от пяти субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Мурманской области. Лидером, набравшим наибольшее количество баллов, стал индивидуальный предприниматель Редькин Алексей Владимирович, экспортирующий косметическую продукцию «ЭкоСевер». Данная продукция производится из экологически чистых водорослей, добываемых в Баренцевом море.

Победитель конкурса планирует представить свою продукцию на индивидуальном стенде на международной выставке «Intersharm-2024» в Москве.

Как сообщает администрация города Мурманска, со сводной ведомостью оценки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области можно ознакомиться по ссылке.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных мероприятиях, организуемых региональным Центром поддержки экспорта, реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26665&page=1