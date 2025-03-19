В Мурманске определена территория, которая будет включена в заявку Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Мурманчане выбрали территорию для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которую определили по итогам голосования на Платформе обратной связи и рассмотрения обращений, поступивших в адрес администрации города посредством электронной почты. Свой голос за тот или иной участок можно было отдать с 10 по 16 марта.

В итоге за территорию пешеходно-рекреационной тропы от мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны до Семёновского озера проголосовали 1122 человека (62%). Территория между озерами Среднее, Утиное и Скальное набрала 494 голоса (27%), а участок на улице Кильдинской – 196 (11%).

«Мурманск давно участвует в мероприятиях нацпроекта по созданию благоустроенных общественных зон. И впервые в этом году наш город-герой планирует принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, важным условием которого является учет мнений жителей города. Я благодарен каждому, кто проголосовал. Это отличная возможность получить федеральное финансирование на реализацию интересного и полезного для мурманчан проекта», – отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

В заявке будет учтена территория, охватывающая участок вдоль озера с существующими пешеходными маршрутами.

В среду, 19 марта, благоустройство победившей территории обсудят на проектном семинаре с участием жителей, где они смогут высказать свои предложения. Те, кто не сможет присутствовать очно, смогут пройти соответствующий опрос через Платформу обратной связи. Озвученные идеи северян передадут в работу экспертам и архитекторам, после чего те сформируют концепцию, которая станет основой заявки на конкурс. В случае победы Мурманск получит федеральный грант от Минстроя РФ на реализацию проекта.

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от Мурманской области в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» уже становились 18 проектов.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, по итогам прошлогоднего конкурса, лучшими признаны проект благоустройства общественной территории на улице Строителей в Полярных Зорях, проект второго этапа благоустройства Поморской набережной в Коле, проект благоустройства городского парка имени Бровцева в Мончегорске. Планируется, что к их реализации приступят в регионе в текущем году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/