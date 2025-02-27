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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 16:45

В Мурманске определены победители конкурса «Чистый двор»

Конкурс проходил с 28 января и был направлен на выявление организаций, обслуживающих многоквартирные дома, которые лучше остальных справляются со своими обязанностями.

Как сообщает администрация города Мурманска, на участие в конкурсе поступило 145 заявок от управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов.

Состояние придомовых территорий, представленных на конкурс, оценивали специальная комиссия, члены которой проводили мониторинг дважды в неделю в течение всего конкурса. 

Голосование мурманчан проходило на портале «Наш Север», мнение мурманчан было учтено при подведении итогов. 

По результатам определены 15 победителей, которые получат ручные снегоуборочные машины.

№п/п

Наименование участника

Адрес

объекта конкурса

1

ООО «УК «Наше Заполярье»

Новое Плато, 9

2

ТСН «Гармония»

Крупской, 5

3

ООО «УК Ваш Дом»

Гаджиева, 8

4

ООО «Жилспецстрой»

Северный проезд, 21

5

ООО «ТехСервис Плюс»

Ледокольный, 19

6

ООО «УК Сияние Росляково»

Советская, 13

7

ООО «УК «Восточная»

Мира, 4/1

8

ООО «УК «Мурманремстрой»

Достоевского, 28

9

ЖСК «Мурманск 85-10»

Скальная, 20

10

ООО «РИКДОМ»

З. Космодемьянской, 11

11

ООО «Линия Севера»

Старостина, 8

12

ООО «Полярная Сова»

Бабикова, 12

13

ТСЖ «Цитадель-2»

Карла Маркса, 39

14

ООО «Севжилсервис»

Героев-североморцев, 7/2

15

ООО «Городская служба жилищных решений»

Бабикова, 4

 

- Совсем скоро вручим представителям управляющих организаций ценные призы! - написал в телеграм-канале Юрий Сердечкин.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247370%2Fwall611314210_9975

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