В Мурманске определены победители конкурса «Чистый двор»
Конкурс проходил с 28 января и был направлен на выявление организаций, обслуживающих многоквартирные дома, которые лучше остальных справляются со своими обязанностями.
Как сообщает администрация города Мурманска, на участие в конкурсе поступило 145 заявок от управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов.
Состояние придомовых территорий, представленных на конкурс, оценивали специальная комиссия, члены которой проводили мониторинг дважды в неделю в течение всего конкурса.
Голосование мурманчан проходило на портале «Наш Север», мнение мурманчан было учтено при подведении итогов.
По результатам определены 15 победителей, которые получат ручные снегоуборочные машины.
|
№п/п
|
Наименование участника
|
Адрес
объекта конкурса
|
1
|
ООО «УК «Наше Заполярье»
|
Новое Плато, 9
|
2
|
ТСН «Гармония»
|
Крупской, 5
|
3
|
ООО «УК Ваш Дом»
|
Гаджиева, 8
|
4
|
ООО «Жилспецстрой»
|
Северный проезд, 21
|
5
|
ООО «ТехСервис Плюс»
|
Ледокольный, 19
|
6
|
ООО «УК Сияние Росляково»
|
Советская, 13
|
7
|
ООО «УК «Восточная»
|
Мира, 4/1
|
8
|
ООО «УК «Мурманремстрой»
|
Достоевского, 28
|
9
|
ЖСК «Мурманск 85-10»
|
Скальная, 20
|
10
|
ООО «РИКДОМ»
|
З. Космодемьянской, 11
|
11
|
ООО «Линия Севера»
|
Старостина, 8
|
12
|
ООО «Полярная Сова»
|
Бабикова, 12
|
13
|
ТСЖ «Цитадель-2»
|
Карла Маркса, 39
|
14
|
ООО «Севжилсервис»
|
Героев-североморцев, 7/2
|
15
|
ООО «Городская служба жилищных решений»
|
Бабикова, 4
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Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247370%2Fwall611314210_9975