В Мурманске определены победители конкурса «Чистый двор»

Конкурс проходил с 28 января и был направлен на выявление организаций, обслуживающих многоквартирные дома, которые лучше остальных справляются со своими обязанностями.

Как сообщает администрация города Мурманска, на участие в конкурсе поступило 145 заявок от управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов.

Состояние придомовых территорий, представленных на конкурс, оценивали специальная комиссия, члены которой проводили мониторинг дважды в неделю в течение всего конкурса.

Голосование мурманчан проходило на портале «Наш Север», мнение мурманчан было учтено при подведении итогов.

По результатам определены 15 победителей, которые получат ручные снегоуборочные машины.

№п/п Наименование участника Адрес объекта конкурса 1 ООО «УК «Наше Заполярье» Новое Плато, 9 2 ТСН «Гармония» Крупской, 5 3 ООО «УК Ваш Дом» Гаджиева, 8 4 ООО «Жилспецстрой» Северный проезд, 21 5 ООО «ТехСервис Плюс» Ледокольный, 19 6 ООО «УК Сияние Росляково» Советская, 13 7 ООО «УК «Восточная» Мира, 4/1 8 ООО «УК «Мурманремстрой» Достоевского, 28 9 ЖСК «Мурманск 85-10» Скальная, 20 10 ООО «РИКДОМ» З. Космодемьянской, 11 11 ООО «Линия Севера» Старостина, 8 12 ООО «Полярная Сова» Бабикова, 12 13 ТСЖ «Цитадель-2» Карла Маркса, 39 14 ООО «Севжилсервис» Героев-североморцев, 7/2 15 ООО «Городская служба жилищных решений» Бабикова, 4

- Совсем скоро вручим представителям управляющих организаций ценные призы! - написал в телеграм-канале Юрий Сердечкин.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247370%2Fwall611314210_9975