В Мурманске определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс»

В торжественной церемонии закрытия регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин, первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина и министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Региональный чемпионат «Абилимпикс» вновь собрал талантливых, волевых, трудолюбивых людей, проявивших себя в учебе, творчестве, профессии. И мы продолжим эту светлую инициативу поддерживать, создавая условия для вашей самореализации, приобретения новых знаний и компетенций, поиска достойной и интересной работы», – отметил Юрий Фомин.

Руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов по итогам состоявшегося Регионального чемпионата «Абилимпикс» Мурманской области отметил, что «движение растет благодаря поддержке руководства региона, экспертного сообщества, самих участников чемпионата, которые в полной мере демонстрируют свой талант и профессиональные навыки. За успехами участников с интересом следят потенциальные работодатели. Конкурсы «Абилимпикс» призваны стать стимулом для профессионального развития и дальнейшего трудоустройства участников».

В сравнении с 2016 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось с 37 до 177, а число компетенций с 10 до 32.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов считает, что чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» поднимает престиж рабочих специальностей и позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сориентироваться в мире профессий: «Он помогает раскрыть свои таланты, другими глазами взглянуть на свои способности. Важно, что чемпионат «Абилимпикс» является эффективным механизмом для трудоустройства участников, продемонстрировавших свои навыки владения профессией, в том числе по специальностям, необходимым для развития региональной экономики, способствует их социализации и интеграции в трудовую среду. Также прошедший чемпионат полезен и работодателям, которые отмечают в участниках большой потенциал».

Эксперты чемпионата, из числа работодателей и педагогов образовательных организаций, провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших.

Победителям вручили ценные подарки – денежные сертификаты, медали, дипломы.

Победитель компетенции Экономика и бухгалтерский учет в категории студент Екатерина Демидова поделилась своими эмоциями и чувством радости в победе на чемпионате: «Я не в первый раз участвую в региональном чемпионате и всегда стремлюсь к победе. Рядом всегда соревнуются достойные участники, многих из них я знаю лично. В этом году я выпускница, и мне жалко расставаться с колледжем. Я буду очень рада, если мои наставники пригласят меня к участию в чемпионате уже как специалиста».

Во время проведения чемпионата на всех соревновательных площадках участникам помогали более 150 волонтёров, которые прошли обучение на базе Волонтерского центра движения Абилимпикс в Мурманской области.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство труда и социального развития и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона, Национальный чемпионат «Абилимпикс», традиционно пройдёт в Москве, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://vk.com/public199633510?z=photo-128184186_457243835%2Fwall-199633510_164