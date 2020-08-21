В Мурманске определены территории для строительства двух новых школ на 800 и 500 учебных мест – вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства территорий образовательных организаций и определения земельных участков для строительства образовательных организаций на территории города Мурманска, которая была создана решением координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска.

Для удовлетворения потребности в учебных местах в городе Мурманске до 2022 года будут построены две общеобразовательные школы. Учреждения на 800 и 500 учебных мест будут располагаться в переулке Казарменном и на улице Советская соответственно. На сегодняшний день по данным проектам ведётся процесс подготовки к строительству.

«Важно, что две школы за два следующих года – это не предел. К 2025 году в столице Заполярья должны появиться ещё два новых образовательных учреждения», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, планируется, что третья и четвертая школы будут располагаться в районе улиц Буркова и Радищева. Заместителем губернатора области Оксаной Астаховой было дано поручение представителям комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска проработать вопрос передачи права собственности участка в муниципальную собственность, либо предоставления альтернативного земельного участка в районе Буркова, где определена потребность увеличения мест в школах.

Следующее заседание рабочей группы по вопросам благоустройства территорий образовательных организаций и определения земельных участков для строительства образовательных организаций на территории города Мурманска запланировано в сентябре.