В Мурманске определены участки автодорог, планируемые к ремонту в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году работы затронут 20 объектов во всех округах заполярной столицы. Будут отремонтированы:

- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);

- ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);

- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин);

- ул. Советская;

- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);

- ул. Профсоюзов;

- Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина):

1) от просп. Героев-североморцев до остановки «Ул. Кильдинская» (южное направление);

2) от ул. Георгия Седова до ул. Старостина;

- ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома 36а по ул. Шевченко);

- ул. Коммуны;

- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе);

- ул. Молодёжная;

- ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейская до просп. Ленина);

- просп. Героев-североморцев, от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе;

- ул. Калинина (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Кирпичной);

- ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной);

- ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса);

- ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);

- проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной;

- ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр. Северного);

- подъездная дорога к Центру детского и юношеского туризма «Парус».

Перечень объектов сформирован по итогам выездных мероприятий комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и представителями общественности.