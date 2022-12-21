В Мурманске определены участки автодорог, планируемые к ремонту в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году работы затронут 20 объектов во всех округах заполярной столицы. Будут отремонтированы:
- ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова);
- ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира);
- ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин);
- ул. Советская;
- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);
- ул. Профсоюзов;
- Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина):
1) от просп. Героев-североморцев до остановки «Ул. Кильдинская» (южное направление);
2) от ул. Георгия Седова до ул. Старостина;
- ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома 36а по ул. Шевченко);
- ул. Коммуны;
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе);
- ул. Молодёжная;
- ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейская до просп. Ленина);
- просп. Героев-североморцев, от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе;
- ул. Калинина (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Кирпичной);
- ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной);
- ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса);
- ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича);
- проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной;
- ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр. Северного);
- подъездная дорога к Центру детского и юношеского туризма «Парус».
Перечень объектов сформирован по итогам выездных мероприятий комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и представителями общественности.