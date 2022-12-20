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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 10:15

В Мурманске определили лучшего повара среди студентов колледжей

В Мурманске завершился очередной конкурс профессионального мастерства в рамках праздника «Профессионалы на Мурмане», который ежегодно проводит Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО).

На базе Центра опережающей профессиональной подготовки Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота студенты средних профессиональных образовательных организаций со всей области соревновались за право называться лучшим поваром.

В этом году побороться за звание лучшего повара приехали представители восьми колледжей со всего региона. В рамках конкурсного задания участникам необходимо было приготовить горячее блюдо по собственному рецепту.  Основной, общий для всех, ингредиент был определен изначально – треска. А то, какое именно блюдо приготовить, решал сам участник.

Среди критериев оценки были не только вкусовые качества блюда и внешний вид, оценивались все аспекты технологии приготовления, такие как организация рабочего места, планирование производственного процесса, соблюдение санитарных норм и др.

Оценивали мастерство участников представители работодателей – шеф-повара и технологи ООО «Ресторанный синдикат» и ООО «РР «Бургер». Члены жюри высоко оценили навыки подготовки участников, особенно в части санитарии, отметив, что каких-либо критических ошибок процесса производства не увидели. Также по окончании конкурса члены жюри поделились со студентами практическими советами процесса производства блюд, которые помогут будущим работникам сферы общественного питания стать лучшими в своей профессии.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, на закрытии мероприятия директор Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота Вадим Мелиев, отметил, что подобные конкурсы не только мотивируют студентов к дальнейшим шагам в профессии, но вносят свой вклад в образовательный процесс. Каждый участник приезжает на конкурс с наставником, таким образом так или иначе происходит обмен опытом между образовательными организациями региона.

По результатам выполнения конкурсного задания лучшими в номинации «Повар» стали:

I место – Кристина Федосеева, Мурманский индустриальный колледж;

II место – Александра Сотникова, Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота;

III место – Дарья Голубцова, Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова.

 

Фото предоставлено пресс-центром СПП МО.

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