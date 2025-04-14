В Мурманске определили лучших на чемпионате области по нардам

В мурманском Легкоатлетическом манеже завершился областной чемпионат по нардам. Северяне боролись за медали турнира в дисциплине «короткие нарды».

«Короткие нарды» — разновидность игры, в которой фишки расставляются в невысокие «столбики» на нескольких полях. В отличие от длинных нард, в коротких меньшая продолжительность партии, изменено направление движения фишек, их начальная расстановка, а также игрок имеет возможность сбивать фишки противника.

Чемпионат Мурманской области длился два дня, игроки соревновались друг с другом по швейцарской системе. Победу одержал Роман Горский из Мурманска — именно он представит наш регион на всероссийских соревнованиях. Серебряная медаль досталась Артему Рожкову, третье место – Олегу Субботину.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/