В Мурманске определили лучших шахматистов региона

В Мурманской областной спортивной школе с 14 по 16 марта проводилось региональное первенство по шахматам. Сильнейших определяли среди мальчиков и девочек до 11 лет и до 13 лет. Всего испытать себя решили 83 спортсмена из разных муниципалитетов региона. Участникам предстояло сыграть 9 туров в быстрые шахматы и 11 туров в блиц.

По завершению соревнований победителями быстрых шахмат стали Таисия Талых, Артём Анисимов, Даниил Макаренко и Эмилия Ниязова. На втором месте Ксения Журавлева, Михаил Петриков, Матвей Рогозин, Агния Талых. На третьем месте – Пелагея Никитина, Максим Тихонов, Роман Корепов, Есения Ларионова.

Блиц завершился победой для Даниила Макаренко, Таисии Талых, Максима Тихонова, Есении Ларионовой. На втором месте Тимур Каплунский, Мария Чернявская, Олег Зайцев, Эмилия Ниязова. На третьем месте – Роман Корепов, Пелагея Никитина, Дмитрий Козлов, Агния Талых.

Следующее первенство Мурманской области по шахматам пройдёт с 21 по 23 марта среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, а также среди мальчиков и девочек до 9 лет.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/