В Мурманске определили лучший детский сад-2024

В столице Кольского Заполярья завершился муниципальный этап регионального конкурса «Лучший детский сад Мурманской области — 2024». В нём приняли участие 43 дошкольных образовательных учреждения города.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этот раз испытания прошли под девизом «Детский сад и семья: ценности взаимодействия». Педагогические коллективы демонстрировали профессиональные навыки и современные подходы, которые используются в воспитании подрастающего поколения.

Вчера итоги конкурса подвели в детском саду №123. На торжественной церемонии наградили лауреатов, вручили дипломы специального образца. Победителем признан детский сад №131.

Жюри отметило креативный подход коллектива учреждения к проведению занятий с ребятами в формате детективного квеста.

Победитель и призёры представят Мурманск на региональном этапе традиционного конкурса, который пройдет уже в следующем месяце.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28535&page=1