В Мурманске определили победителей второго конкурсного отбора «Губернаторский стартап 2022» на поддержку малого и среднего предпринимательства

На базе центра «Мой Бизнес» состоялась торжественная церемония награждения победителей второго конкурсного отбора губернаторского стартапа 2022.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области - Татьяна Русскова поздравила участников конкурса и вручила дипломы 26 победителям.

«В настоящие время в Мурманской области реализуется широкая линейка мер поддержки малого и среднего предпринимательства, благодаря которым в нашем регионе реализуются новые, интересные и креативные проекты из самых различных сфер», - прокомментировала Татьяна Русскова.

Отметим, в рамках губернаторского стартапа, с 2020 года было поддержано 105 бизнес-проектов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, встреча продолжилась неформальным диалогом, где победители прошлых лет представили свои успешные проекты, а также поделились опытом организации бизнеса, рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться и, конечно, поделились достижениями в реализации проекта.

Фото: https://gov-murman.ru