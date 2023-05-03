В Мурманске определили сильнейших дзюдоистов

В Легкоатлетическом манеже Мурманска дзюдоисты определяли сильнейших. Чемпионат Мурманской области и областные соревнования по дзюдо «Кубок Арктики» собрали порядка 150 спортсменов почти из всех городов Мурманской области.

В чемпионате участвовали мужчины и женщины. Схватки на татами за Кубок провели юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

По результату соревнований победу в «Кубке Арктики» одержали Максим Лебедев, Никита Андреев, Игнатий Мокрянский, Артём Городецкий, Илья Недомолкин, Александр Маслов, Максим Марчуков, Аваз Джафаров, Богдан Кретов, Ксения Носова, Виктория Быкова, Екатерина Калинина, Мария Рыкова, Кристина Карамышева, Елизавета Корнейкова, Татьяна Чеченина.

Лучший результат в региональном чемпионате показали Дарья Яковлева, Алена Прыгунова, Евгения Стародубцева, Арина Носова, Екатерина Бланарь, Диана Табакарь, Николай Лисой, Ярослав Гуцол, Виктор Столяров, Элмин Джамалханов, Михаил Руденко, Павел Яшин, Олег Севрюгин.

Одними из главных задач проведения соревнований являются развитие дзюдо в нашем регионе, приобретение соревновательного опыта, а также повышение спортивного мастерства спортсменов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 6 мая Легкоатлетический манеж вновь соберёт дзюдоистов, чтобы определить сильнейших в областных соревнованиях по дзюдо «9 рота».

Фото: https://gov-murman.ru