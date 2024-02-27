В Мурманске определили сильнейших дзюдоистов

В Мурманске провели первенство Мурманской области по дзюдо. На татами Центрального стадиона города вышли мальчики и девочки в возрасте до 13 лет, чтобы определить лучших из лучших.

Среди девочек победу одержали Ксения Карандашева, Дарина Каракулова, Милана Гратте, Кира Мурзина, Елизавета Майорова, Элина Саругланова, Полина Миронова, Светлана Ковбаса, Мария Ермолаева и Карина Сергеева.

Среди мальчиков золотые медали завоевали Семён Антонов, Сергей Татур, Роман Титаренко, Владимир Бобкичев, Артём Кочанов, Максим Лобанов, Александр Севрюгин, Тимофей Иванов, Сергей Суриков и Данил Киреев.

Соревнования проводятся с целью приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся данным видом спорта.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, сильнейших дзюдоистов в возрасте до 15 лет определяли в рамках областных соревнований «Патриот» 27 и 28 января в Полярных Зорях.

Фото: https://gov-murman.ru