В Мурманске определили сильнейших дзюдоистов Кольского Заполярья

В Легкоатлетическом манеже Мурманска прошли областные соревнования по дзюдо «Звёздочка Заполярья». Юноши и девушки младше 18 лет продемонстрировали высокую степень подготовки и технического мастерства.

В каждой схватке на татами дзюдоисты использовали свои навыки, выработанные во время тренировок и многочисленных боев.

По завершению финальных поединков, среди юношей, каждый в своей весовой категории, победу одержали: Андрей Одинцов, Максим Самаркин, Садиг Нуриев, Иван Колесник, Илья Недомолкин, Кирилл Кот, Арсений Должанов, Максим Василейко и Владимир Степанов.

Среди дзюдоисток, каждая в своей весовой категории, лучшими стали: Милана Бушуева, Виктория Быкова, Александра Пивовар, Полина Барболина, Полина Захарцева и Диана Паречная.

Такие соревнования играют важную роль в развитии дзюдо в регионе, способствуя привлечению новых спортсменов и повышению уровня существующих. Молодые таланты получают возможность показать себя и получить ценный опыт, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru