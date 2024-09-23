В Мурманске определили сильнейших дзюдоистов региона

В Мурманске на базе легкоатлетического манежа провели первенство Мурманской области по дзюдо. На татами спортсмены вышли 22 сентября. За медали регионального первенства боролись порядка 30 участников, среди них юниоры в возрасте до 21 года.

По завершению соревнований, каждый в своей весовой категории, победителями стали Екатерина Калинина, Полина Барболина, Елена Прудникова, Мария Гусева, Мирзакерим Керимов, Артём Федунов, Илья Недомолкин, Максим Марчуков и Богдан Кретов.

На втором месте Егор Шестов, Кирилл Кот, Максим Трифонов, Олег Севрюгин.

Бронзовые призёры — Егор Лисовский, Артем Мурадян и Вадим Данилкин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/