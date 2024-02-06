В Мурманске определили сильнейших тхэквондистов

В минувшую субботу на Центральном стадионе Мурманска состоялось первенство Мурманской области по тхэквондо ГТФ. В турнире приняли участие 72 спортсмена из заполярной столицы. Состязаться тхэквондистам предстояло в программах – поединок (весовая категория) и хъёнг (формальный комплекс).

В разделе хъёнг лучшими стали Глеб Марков, Александр Карпов, Василиса Беляева, Валентин Долинин. Серебряные призёры Никита Обухов, Лев Петров, Виктория Доценко. Кирилл Беднаровский завоевал «бронзу». В разделе поединок победу одержали Кирилл Беднаровский, Дмитрий Дубровин, Александр Карпов, Матвей Смелов, Никита Обухов, Глеб Марков, София Истомина, Алина Бигановская, Виктория Доценко, Василиса Беляева, Роман Кривунец. На втором месте Даниил Квасов, Марк Крыгин, Михаил Игонин. На третьем месте Лев Петров.

Как сообщает региональное Министерство спорта, главными задачами проведения соревнований являются приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства спортсменов; выявление сильнейших спортсменов для формирования кандидатов в спортивные сборные команды региона на 2024 год и участие от имени Мурманской области в официальных спортивных соревнованиях; выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва. Этот вид спорта не только формирует физическую силу и гибкость, но и тренирует волю, ум и самоконтроль.

Фото: https://gov-murman.ru