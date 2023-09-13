В Мурманске определили сильнейших велосипедистов области

Соревновались юные велосипедисты и опытные спортсмены с 9 по 10 сентября. Участниками чемпионата и первенства области по велосипедному спорту стали 44 человека из Мурманска и Апатитов.

Первый день соревнований проходил на горе Горелая и состязались гонщики в дисциплине «маунтинбайк - гонка в гору». Завершились соревнования в воскресенье в Долине Уюта дисциплиной кросс-кантри.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в дисциплине «гонка в гору» победу одержали Дмитрий Тимофеев, Егор Цвигун, Антон Костюк, Михаил Миннебаев, Мария Шалавина, Виталий Тридцаков, Варвара Лобачкова. Серебряными призёрами стали Кирилл Сартасов, Артём Голушков, Артём Соколов, Андрей Захаров. «Бронзу» забрали Ян Ицкович, Артём Лущак, Александр Бушманов.

Победителями «кросс-кантри» стали Дмитрий Тимофеев, Анастасия Тутарова, Егор Цвигун, Антон Костюк, Егор Бушмакин, Ирина Сеннова, Виталий Тридцаков, Варвара Лобачкова. На втором месте Татьяна Иванова, Ян Ицкович, Артём Голушков, Артём Соколов, Мария Шалавина, Дмитрий Кочеров. На третьем месте Федор Чернолихов, Владислав Лукин, Наталья Кузнецова, Александр Бушманов.

Фото: https://gov-murman.ru