В Мурманске организован новый регулируемый пешеходный переход

В районе дома №11 по улице Академика Павлова для обеспечения безопасного пересечения проезжей части установлен светофорный объект. Он оборудован несколькими светофорами для водителей и пешеходов и специальными опорами, на которых размещены дорожные знаки. В скором времени на этом участке будет установлено дополнительное освещение.

– Мурманчане обращались с просьбами обустроить на этом месте регулируемый пешеходный переход в связи высокой интенсивностью движения на этом участке дороги, – рассказал заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов. – Стоит отметить, что в соответствии с современными требованиями на объекте установлены высокие опоры с обозначением пешеходного перехода. До конца года ещё на пяти участках будут смонтированы такие опоры с дублирующими дорожными знаками.

В 2022 году запланирована реконструкция 31 пешеходного перехода на 16 участках автомобильных дорог с устройством опор для размещения дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход». Кроме того, на 12 пешеходных переходах в Мурманске будет установлено новое проекционное оборудование.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21565&page=1