На базе учреждений образования и культуры Североморска развернуты пункты временного размещения для горожан, переживающих отключение теплоснабжения и электроэнергииМарина Табейкина: наша жизнь состоит из минусов и плюсов, или Как принимать правильные решения
Мурманская область. Арктика (16+)24.01.26 16:45

В Мурманске организованы пункты обогрева для горожан, переживающих отключение теплоснабжения и электроэнергии

Как сообщает администрация города Мурманска, в связи с аварийной ситуацией, произошедшей на высоковольтных линиях «Россетей», в областном центре организованы места для мурманчан, переживающих сегодня отключение теплоснабжения и электроэнергии. В этих точках жители смогут подогреть пищу, набрать воды, зарядить необходимые гаджеты, включая переносные зарядные устройства, и средства связи.

Ленинский округ:

— ул. Миронова, 8 (Молодёжный спортивный центр);

— район Росляково, ул. Заводская, 1 (ДК «Судоремонтник»);

— район Росляково, ул. Молодежная, 13 (городская библиотека №12),

— просп. Героев-североморцев, 6, (Искусственный рельеф в районе Семёновского озера);

— ул. Свердлова, 8/6 (городская библиотека №8);

— ул. Карла Либкнехта, 50 (Спортивная школа №6) электроснабжения нет;

— ул. Александрова, 32, корпус 2 (СОШ №5);

— ул. Аскольдовцев, 9, корпус 22 (Мурманский академический лицей);

— район Росляково, ул. Молодежная, 13 (городская библиотека №12);

— ул. Халтурина, 3 (городская библиотека №22);

— пр. Ивана Халатина, 18 (детская школа искусств №3), электроснабжение есть, отопления нет;

— ул. Нахимова, 17 (городская библиотека №2, «СОПКИ»), электроснабжение есть, отопления нет;

– ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3 (городская библиотека №5), электроснабжение есть, отопления нет;

Октябрьский округ:

— просп. Ленина, 59 (Гимназия №2);

— просп. Ленина, 88 (Штаб общественной поддержки Единой России);

— ул. Карла Либкнехта, 13а (Комплексная спортивная школа №17) электроснабжения нет;

— ул. Карла Либкнехта, 18а (ООШ №58) электроснабжения нет;

— ул. Георгия Седова, 8 (ООШ №58);

— ул. Профсоюзов, 18 (Детская музыкальная школа);

— просп. Ленина, 16 (Детская театральная школа);

— просп. Ленина, 94 (Детская библиотека №15);

— ул. Полярной Дивизии, 1/16 (Детская художественная школа);

— ул. Коммуны, 18 (Выставочный зал Детской художественной школы);

— ул. Генерала Фролова, 4/6 (городская библиотека №6);

— ул. Карла Маркса, 29 (торговый центр, 3 этаж, городская библиотека №9), свет есть, отопления нет;

— ул. Октябрьская, 21 (городская библиотека №4);

— ул. Октябрьская, 22 (Выставочный зал Детской художественной школы);

— ул. Капитана Маклакова, 45 (городская библиотека №25), электроснабжения нет, отопление есть;

— ул. Комсомольская, 13 (СОШ №36).

Первомайский округ:

— просп. Кольский, 93 (Центральная городская библиотека);

— ул. Зои Космодемьянской, 2а (Центр современной культуры и творчества);

— ул. Лесная, 39, район Абрам-Мыс (Центр современной культуры и творчества);

— ул. Капитана Орликовой, 19 (городская библиотека №11);

— ул. Шабалина, 59 (городская библиотека №24);

— ул. Беринга, 28 (Центральная городская библиотека);

— ул. Капитана Пономарева, 9/5 (детская библиотека №4);

— ул. Морская, 5 (детская библиотека №8);

— пр. Михаила Бабикова, 8 (детская библиотека №10);

— ул. Баумана, 24 (детская библиотека № 12);

— ул. Баумана, 42 (Детская школа искусств №1).

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31767&page=1

