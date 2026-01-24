В Мурманске организованы пункты обогрева для горожан, переживающих отключение теплоснабжения и электроэнергии
Как сообщает администрация города Мурманска, в связи с аварийной ситуацией, произошедшей на высоковольтных линиях «Россетей», в областном центре организованы места для мурманчан, переживающих сегодня отключение теплоснабжения и электроэнергии. В этих точках жители смогут подогреть пищу, набрать воды, зарядить необходимые гаджеты, включая переносные зарядные устройства, и средства связи.
Ленинский округ:
— ул. Миронова, 8 (Молодёжный спортивный центр);
— район Росляково, ул. Заводская, 1 (ДК «Судоремонтник»);
— район Росляково, ул. Молодежная, 13 (городская библиотека №12),
— просп. Героев-североморцев, 6, (Искусственный рельеф в районе Семёновского озера);
— ул. Свердлова, 8/6 (городская библиотека №8);
— ул. Карла Либкнехта, 50 (Спортивная школа №6) электроснабжения нет;
— ул. Александрова, 32, корпус 2 (СОШ №5);
— ул. Аскольдовцев, 9, корпус 22 (Мурманский академический лицей);
— район Росляково, ул. Молодежная, 13 (городская библиотека №12);
— ул. Халтурина, 3 (городская библиотека №22);
— пр. Ивана Халатина, 18 (детская школа искусств №3), электроснабжение есть, отопления нет;
— ул. Нахимова, 17 (городская библиотека №2, «СОПКИ»), электроснабжение есть, отопления нет;
– ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3 (городская библиотека №5), электроснабжение есть, отопления нет;
Октябрьский округ:
— просп. Ленина, 59 (Гимназия №2);
— просп. Ленина, 88 (Штаб общественной поддержки Единой России);
— ул. Карла Либкнехта, 13а (Комплексная спортивная школа №17) электроснабжения нет;
— ул. Карла Либкнехта, 18а (ООШ №58) электроснабжения нет;
— ул. Георгия Седова, 8 (ООШ №58);
— ул. Профсоюзов, 18 (Детская музыкальная школа);
— просп. Ленина, 16 (Детская театральная школа);
— просп. Ленина, 94 (Детская библиотека №15);
— ул. Полярной Дивизии, 1/16 (Детская художественная школа);
— ул. Коммуны, 18 (Выставочный зал Детской художественной школы);
— ул. Генерала Фролова, 4/6 (городская библиотека №6);
— ул. Карла Маркса, 29 (торговый центр, 3 этаж, городская библиотека №9), свет есть, отопления нет;
— ул. Октябрьская, 21 (городская библиотека №4);
— ул. Октябрьская, 22 (Выставочный зал Детской художественной школы);
— ул. Капитана Маклакова, 45 (городская библиотека №25), электроснабжения нет, отопление есть;
— ул. Комсомольская, 13 (СОШ №36).
Первомайский округ:
— просп. Кольский, 93 (Центральная городская библиотека);
— ул. Зои Космодемьянской, 2а (Центр современной культуры и творчества);
— ул. Лесная, 39, район Абрам-Мыс (Центр современной культуры и творчества);
— ул. Капитана Орликовой, 19 (городская библиотека №11);
— ул. Шабалина, 59 (городская библиотека №24);
— ул. Беринга, 28 (Центральная городская библиотека);
— ул. Капитана Пономарева, 9/5 (детская библиотека №4);
— ул. Морская, 5 (детская библиотека №8);
— пр. Михаила Бабикова, 8 (детская библиотека №10);
— ул. Баумана, 24 (детская библиотека № 12);
— ул. Баумана, 42 (Детская школа искусств №1).
