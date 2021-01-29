В Мурманске осудят руководителя религиозной организации Свидетелей Иеговы

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Мурманской области завершил расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей запрещённой в Российской Федерации организации «Свидетели Иеговы» - «Центральная, Мурманск». Его обвиняют в организации религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Вступившее в силу решение Верховного Суда России от 20 апреля 2017 года ликвидирует организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в неё местные религиозные организации. Обвиняемый об этом знал. Но это не помешало ему с апреля 2017 по 2019 год проводить в Мурманске собрания с участниками организации, привлекать новых людей и так далее. Обыски в пяти квартирах провели следователи вместе с бойцами УФСБ. В ходе рейдов были изъяты документы и имеющие значение для уголовного дела предметы. В частности, изъята литература в большом количестве и электронные носители информации.

Уголовное дело в отношении руководителя «Свидетелей Иеговы» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Второй фигурант уголовного дела – второй руководитель организации Свидетелей Иеговы «Центральная, Мурманск» – объявлен в международный розыск.