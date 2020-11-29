В Мурманске осваивают технологии по переработке вторсырья

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора 27 ноября познакомился с работой местной компании, которая занимается изготовлением тротуарной плитки, газонной решётки и канализационных люков из переработанного сырья. За короткий период предприятие наладило технологический процесс и переработало свыше 50 тонн вторичного пластика.

Инновационные решения позволяют использовать высокотехнологичные и экологичные материалы, а также значительно снизить конечную стоимость.

– Это предприятие – модельный образец использования вторсырья, – отметил Евгений Никора. – Продукцию можно рассматривать подрядчикам, которые выполняют работы по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Важно отметить, что после истечения срока эксплуатации, либо в случае повреждения, любой элемент можно будет вновь переработать и заменить. У производителя уже есть примеры успешного сотрудничества с некоторыми муниципалитетами и организациями региона.