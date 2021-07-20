В Мурманске отключение от электроснабжения затронет дома на улицах Генерала Фролова, Академика Павлова и Чехова

В связи с проведением ремонтных работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информирует, что 20 июля с 9.00 до 16.00 будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к РУ-0,4 кВ ТП-127.

В Мурманске отключение от электроснабжения коснётся зданий, расположенных по следующим адресам:

- ул. Генерала Фролова, 2а, 5, 8, 14, 15/5, 17, 23, 25, 27, 28, 28а;

- ул. Академика Павлова, 42, 57, 59;

- ул. Чехова, 8, 13/39;

Объекты:

- МБОУ г. Мурманска «СОШ № 28»;

- МБУК ЦГБ г. Мурманска;

- ММБУ УОДОМС г. Мурманска;

- ГСК № 66;

- ГСК № 93.

Потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.