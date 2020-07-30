В Мурманске откроется первое в регионе открытое пространство для молодёжи «БиблиоДВИЖ»

Первый молодежный культурно-досуговый центр в формате открытого пространства «БиблиоДВИЖ» откроется на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой в ноябре 2020 года в рамках проекта «БиблиоLOFT». Сегодня с ходом работ по созданию центра ознакомилась заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В рамках стратегического плана «На Севере – Жить. 2030» в Мурманской области реализуются два проекта, предполагающие модернизацию библиотечной системы и внедрение модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, – сообщила Елена Дягилева. – В рамках проекта по обновлению муниципальных библиотек «БиблиоПерезагрузка» в 2019 году в регионе было создано три модельные библиотеки, и еще четыре откроются до конца 2020 года. Второй проект по модернизации библиотечной системы Мурманской области – «БиблиоLOFT». Он направлен на создание инновационных современных пространств в областных библиотеках».

На создание молодежного открытого пространства из областного бюджета в 2020 году было выделено 6,5 млн рублей, их направят на проведение ремонтных работ и приобретение необходимого оборудования.

Центр будет доступен для подростков в вечернее время до 22 часов. Кроме библиотечного пространства здесь разместится ресурсный центр для волонтеров, появятся молодежные творческие студии, будут устроены коворкинг-зона и места для самостоятельных занятий. Проект предполагает и организацию проката компьютеров и планшетов, игровых консолей, музыкальных инструментов.

«Сегодня мы видим, что работы по модернизации пространства идут согласно утвержденному графику, – отметила Елена Дягилева. – Дизайн-проект обновленного помещения библиотеки был разработан студентами и преподавателями кафедры искусств и дизайна МАГУ, он учитывает эстетические и функциональные предпочтения молодых мурманчан. Открытие центра для досуга подростков «БиблиоДВИЖ» планируется в ноябре 2020 года – если позволит эпидемиологическая ситуация».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме центра «БиблиоДВИЖ» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой, в рамках проекта «БиблиоLOFT» в 2020 году на базе Мурманской областной универсальной научной библиотеки появятся Центр современного искусства, планетарий и открытое молодежное пространство для интеллектуального досуга молодежи.