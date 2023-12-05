В Мурманске откроется традиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло»

8 декабря в 12.00 в Мурманске на улице Воровского начнёт работу традиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло».

Для мурманчан и гостей города готовят праздничную атмосферу, подарки, вкусные блюда, в том числе и арктической кухни, а также насыщенную развлекательную программу. А 9 декабря в куполе с 16.00 до 19.00 для юных северян проведут мастер-классы, а на ярмарочной площади в 17.00 начнётся детская развлекательная программа.

На ярмарку стоит заглянуть и тем, кто выбирает новогодние подарки. В торговых рядах будут представлены сувениры ручной работы, керамика, восковые свечи, игрушки ручной работы, а также другие изделия заполярных мастеров и деликатесы нашего края. Также на ярмарке развернётся ёлочный базар, а ещё будет работать Почтовый домик, где можно будет бесплатно отправить открытку в любую точку России.

Подробная программа и расписание мастер-классов опубликованы в сообществе АНО «СпортКульт51».

Фото: https://gov-murman.ru