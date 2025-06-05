В Мурманске откроется уникальная выставка кружева и керамики «Природа. Ремесло. Мастерство»

6 июня в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится открытие необычной выставки, где традиционное кружево сочетается с искусством керамики. На мероприятии пройдёт творческая встреча с кураторами проекта — экспертом по кружевоплетению Ириной Власовой и специалистом по керамике Еленой Тимофеевой. Гости смогут первыми увидеть экспозицию и узнать о создании работ из первых уст.

Как сообщает vk.com/murmanculture, выставка демонстрирует удивительное сочетание двух старинных ремесел. Здесь кружевные узоры обретают новую жизнь в глиняных формах, а керамические изделия поражают ажурной легкостью. Основой художественного замысла стала суровая красота северной природы. Этот проект — результат работы «Карельской ремесленной арт-резиденции», которая объединила мастеров и студентов Петрозаводского университета в поиске новых форм традиционного искусства.

Выставка организована Ремесленной академией «Неро» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Мурманске проект реализуется при содействии Министерства культуры Мурманской области. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283341%2Fce3041f0ded3dc8cec