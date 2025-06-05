На любой вкус и уровень подготовки: летом в регионе состоится свыше 30 спортивных и физкультурных событийСеверяне могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий в два города региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 08:45

В Мурманске откроется уникальная выставка кружева и керамики «Природа. Ремесло. Мастерство»

6 июня в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится открытие необычной выставки, где традиционное кружево сочетается с искусством керамики. На мероприятии пройдёт творческая встреча с кураторами проекта — экспертом по кружевоплетению Ириной Власовой и специалистом по керамике Еленой Тимофеевой. Гости смогут первыми увидеть экспозицию и узнать о создании работ из первых уст.

Как сообщает vk.com/murmanculture, выставка демонстрирует удивительное сочетание двух старинных ремесел. Здесь кружевные узоры обретают новую жизнь в глиняных формах, а керамические изделия поражают ажурной легкостью. Основой художественного замысла стала суровая красота северной природы. Этот проект — результат работы «Карельской ремесленной арт-резиденции», которая объединила мастеров и студентов Петрозаводского университета в поиске новых форм традиционного искусства.

Выставка организована Ремесленной академией «Неро» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Мурманске проект реализуется при содействии Министерства культуры Мурманской области. (12+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283341%2Fce3041f0ded3dc8cec

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире09:30«Восток-Запад». Художественный сериал, 13 серия (16+)10:25«Восток-Запад». Художественный сериал, 14 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)12% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 62 копейки, доллар теряет 35 копеек-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске с 5 июня по 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»