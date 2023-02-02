В Мурманске откроется выставка Игоря Клюшкина «Метафизика мастерской художника»

3 февраля в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки Игоря Клюшкина «Метафизика мастерской художника».

Игорь Владимирович член Союза художников России с 1984 года, доцент кафедры культурологии и искусства ЛГУ имени А.С. Пушкина. Автор тематических картин, пейзажей, портретов. Участник областных, региональных, республиканских, зарубежных выставок с 1977. Один из инициаторов создания «Галереи «М» - первой частной галереи Заполярья.

Мастерская художника – метафизическое пространство, наполненное различными знаками, смыслами, символами, которые создают атмосферу способствующие созданию объектов, призванных трансформировать субъективные концепций художника в визуальные образы.

В экспозиции выставки представлены работы, отражающее разный взгляд на мастерского художника. А сама экспозиция – лирическая живописная сюита или мистерия, в котором арт–объекты вступают в диалог с живописными полотнами, создавая причудливую атмосферу мастерской художника. На выставке будут представлены более 40 живописных полотен и арт-объектов.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum