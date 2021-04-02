В Мурманске откроется выставка к юбилею художника Александра Феофилактова

2 апреля в главном здании Мурманского областного художественного музея в 17.00 состоится открытие выставки работ Александра Феофилактова, приуроченной к 70-летию со дня рождения художника.

Александр Георгиевич Феофилактов (1951-2020) – знаковая личность в художественной жизни Мурманской области. Окончив Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова в 1976 году, он приехал в Кировск. Именно с Заполярьем оказалась связана его творческая и общественная деятельность. Александр Фефилактов был не только талантливым и разносторонним живописцем, работавшим во всех основных жанрах, но и педагогом. С 2006 по 2019 год он возглавлял Мурманское отделение Союза художников России.

Работы художника всегда узнаваемы. Его живописной манере свойственны живость и новизна. Для Александра Георгиевича была характерна основательность подхода к выбору темы. Его волновали историческое прошлое и современность, взаимоотношения человека и природы. Работал в жанре портрета, тематической картины, натюрморта.

В экспозиции будет представлено более 30 работ, выполненных в разные годы.

Выставку можно посетить до 8 мая.