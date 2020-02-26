В Мурманске откроется выставка «Солнце Севера»

26 февраля в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки «Солнце Севера» из цикла работ членов клубов Мурманской области «КлубˋОК».

Выставка проходит с целью сохранения и развития народных традиций в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Все желающие смогут познакомится с работами талантливых мастеров, выполненных в разных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В программе запланированы экскурсии, встречи с мастерами, художниками, мастер-классы, пробные уроки мастерства, мини-ярмарка.

Кроме того, в рамках открытия выставки пройдет Праздник ремесел. Его название «Солнце Севера» выбрано не случайно – это саамская сказка о солнце, в которой путник отправляется на его поиски. Специалист Центра народов Севера Любовь Саламащенко поведает историю о том, как появилось солнце в тундре.

Гостей мероприятия ждёт театрализованная концертная программа с участием Заслуженного коллектива народного творчества Фольклорного ансамбля «Беломорье» и презентация клубов Мурманской области.

Работа выставки продлится до 15 марта.