В Мурманске откроется выставка современного искусства из коллекции Андрея Малахова

24 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманском областном художественном музее состоится презентация выставки «В холодном климате, с любовью».

В основе экспозиции – произведения изобразительного искусства из личной коллекции тележурналиста, мецената и продюсера Андрея Малахова, а также работы северных художников.

С декабря 2020 года по март 2021 года выставка работала в Апатитах и стала начальной точкой масштабного проекта по открытию в городе Центра современного искусства «Сияние». За время своей работы экспозиция привлекла большое внимание жителей города и гостей региона и вызвала глубокий интерес у профессионального сообщества. В результате проект «В холодном климате, с любовью» трансформировался в путешествующую выставку, чтобы дать возможность большему числу зрителей познакомиться с произведениями знаковых художников второй половины ХХ века и работами современных художников Севера.

С 25 марта по 25 апреля экспозиция будет открыта для посещения в Мурманске. Полотна легендарных Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Он Кавара, Фернана Леже, скульптуры Уго Рондиноне и Синди Шерман, а также произведения известных современных российских художников Павла Отдельнова, Петра Белого, Антона Ольшванга и многих других художников смогут увидеть жители и гости Заполярной столицы. В первый день работы экспозиции, 25 марта, посещение будет бесплатным для всех желающих.

Как сообщает региональное Министерство культуры, об особенностях экспозиции, её идее и целях, а также о том, как мурманчане смогут познакомиться с шедеврами современного искусства, организаторы выставки расскажут 23 марта в 12.00 – в Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, 2-й этаж) пройдёт пресс-конференция, посвященная открытию экспозиции. На вопросы журналистов ответят министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, директор Центра современного искусства «Сияние» Степан Бугаев, главный куратор выставки Ольга Широкоступ, архитектор Анастасия Балакирева, арт-директор Михаил Князев.