В Мурманске откроется выставка тактильных картин «Небесные покровители»

15 ноября в арт-галерее «Отпечаток» на базе Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета откроется выставка тактильных картин «Небесные покровители».

Проект посвящён расширению культурной и художественной среды людей с ограниченными возможностями по зрению и реализуется инициативной группой петербургских скульпторов в сотрудничестве с МАГУ.

В рамках проекта средствами скульптурной пластики созданы авторские художественные произведения, адаптированные для тактильного восприятия слабовидящими и незрячими людьми.

Уникальность проекта «Небесные покровители» в том, что каждый сюжет является оригинальной авторской композицией, изначально адаптированной для тактильного восприятия. Каждая работа – это не копия живописного полотна, а самостоятельное художественное произведение, к которому можно прикоснуться не только душой, но и руками.

Работы представляют собой тактильный горельеф — вид высокого рельефа, некоторые части которого выступают над плоскостью поверхности на три четверти объема. Все работы серии имеют вертикальную ориентацию композиции и одинаковый размер – 400 х500 мм, выполнены из современного полимерного материала устойчивого к прикосновениям – акрилового гипса цвета слоновой кости.

Работа над проектом велась в тесном сотрудничестве со специалистами по музейной инклюзии, профессиональными тифлокомментаторами и специалистами в сфере тактильных изображений.

Каждая работа сопровождена аудиорассказом о сюжете и его значимости в контексте проекта, тифлокомментарием и исторической справкой об изображенном святом. Текст создан профессиональными тифлокомментаторами. Этикетаж дублирован рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В разработке композиций серии использованы исторические и художественные источники. В произведениях художественными способами раскрываются образы исторических личностей – в сюжетах картин представлены образы Александра Невского, Дмитрия Донского, Фёдора Ушакова, служителей церкви – Стефана Пермского и Иннокентия Вениаминова, Святого Сергия Радонежского и других исторических и церковных деятелей.

Руководит проектом Наталия Карпова, скульптор, член Союза художников России, доцент кафедры графики и скульптуры Института художественного образования РГПУ им. Герцена. Экспертами и организаторами в Мурманской области выступают: Елена Голишникова, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, руководитель Центра сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, Елена Терещенко, заведующая кафедрой искусств и дизайна МАГУ и Олеся Санташова, педагог-психолог мурманской коррекционной школы-интерната №3.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Торжественное открытие выставки состоится арт-галерее «Отпечаток» на базе Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ (г. Мурманск, просп. Ленина, 57, ауд. 111). Тел. для записи на экскурсию (8152) 21-38-06 (3080).

Фото: https://gov-murman.ru