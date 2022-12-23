В Мурманске откроется выставка творческих работ Татьяны Трыханкиной «Мечта разыскивает путь»

23 декабря в Выставочном зале города Мурманска в рабочем порядке откроется выставка творческих работ Татьяны Трыханкиной «Мечта разыскивает путь».

Татьяна Григорьевна Трыханкина родилась 16 ноября 1952 года в Мурманске. По образованию - радиотехник, работала на военном радиозаводе Министерства обороны. С рукоделием дружит с самого детства.

Путь в большое творчество начался в 1994 году, когда она пошла на курсы флористики под руководством Риммы Георгиевны Мурадян.

В 1996 году, окончив курсы в Мурманском областном Центре художественных ремёсел, не на шутку увлеклась художественной росписью. Там же окончила курсы по батику, плетению из лозы, лепке и другие. В 1996 году в центре был создан клуб «Художественная роспись», который Татьяна Григорьевна возглавила и руководит им до сих пор.

Автор - участник множества городских, областных, международных выставок. Проводит мастер-классы в учреждениях культуры, библиотеках. Имеет большое количество грамот, дипломов и благодарственных писем, есть дипломы из Кореи и Японии.

Татьяна Григорьевна имеет ещё и поэтический дар. Её стихи, слоганы и частушки не раз побеждали во всевозможных конкурсах.

Выставка «Мечта разыскивает путь» для автора десятая и приурочена к её 70-летию. В экспозицию вошли работы прежних лет и новые по флористике, живописи, художественной росписи и другим видам декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать по 23 января 2023 года. Вход свободный.