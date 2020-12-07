В Мурманске откроют памятник подвигу бойцов оленетранспортных батальонов

Памятный мемориальный объект «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» будет открыт в Мурманске в День героев Отечества – 9 декабря. Мероприятие состоится в 12.00 на площадке у здания администрации Первомайского округа.

Оленетранспортные батальоны действовали в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. В условиях Севера, долгой зимы, при отсутствии дорог они стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам. Их вклад в успех Петсамо-Киркенесской операции и в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов неоценим. На оленях перевозили боеприпасы, фураж и продовольствие, дрова и горючее, материальную часть артиллерии, доставляли по бездорожью срочные приказания, обеспечивали выезды старшего командования в войска, эвакуировали больных и раненых, вели розыск сбитых в бою самолетов.

Автор мемориала – смоленский скульптор Игорь Чумаков. На квадратной основе скульптор изобразил на фоне сопки фигуры бойцов оленетранспортных батальонов – оленевода и лыжника, а также оленей в упряжке и лайку.

Инициатива по увековечению подвига бойцов оленетранспортных батальонов в Мурманске, озвученная представителями саамского сообщества на Съезде коренного малочисленного народа Севера – саамов в ноябре 2014 года, реализована совместно Саамским собранием Самь Соббар и общественной организацией Мурманской области «Ассоциация кольских саамов».

На создание мемориала правительством Мурманской области был выделен грант. При содействии регионального правительства и ПАО «ГМК «Норильский никель» была разработана проектно-сметная документация, изучен вопрос подготовки документов и изготовления памятника. Поддержку в обустройстве площадки для установки памятника оказала компания «КОЛА-гранит».

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, открытие памятного мемориального объекта состоится с учётом ограничений в условиях пандемии. Организаторы просят северян, относящихся к категории 65+, не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома. Трансляция торжественной церемонии будет организована в группах Центра народов Севера в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».