В Мурманске откроют памятный бюст писателю Дмитрию Коржову

22 мая в 11.00 на Аллее писателей у Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится торжественное открытие бюста известному заполярному писателю Дмитрию Коржову. Мероприятие приурочено к 39-летию празднования Дней славянской письменности и культуры в регионе.

Дмитрий Коржов — поэт, писатель и литературный критик. Автор более 20 книг, составитель антологий заполярной поэзии, лауреат престижных литературных премий. Его произведения стали важной частью культурного наследия Кольского Заполярья. Дмитрий Валерьевич ушел из жизни 27 декабря 2023 года.

В церемонии открытия примут участие представители правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, писательских организаций региона и автор бюста — мурманский скульптор Александр Арсентьев. Кроме того, на мероприятии будут присутствовать коллеги и друзья Дмитрия Коржова — писатели, библиотекари, музейные работники, студенты и жители города. Также ожидается приезд его брата Максима Коржова.

Церемонию откроет выступление хора детской музыкальной школы №5 города Мурманска. После торжественной части и возложения цветов гостей пригласят в мультимедийный зал библиотеки, где прозвучат стихи и песни на произведения Дмитрия Коржова, а также будут показаны видеоматериалы о жизни и творчестве писателя.

Стоит отметить, что правительство Мурманской области и региональное министерство культуры активно поддерживают инициативы по увековечиванию памяти о выдающихся северянах. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса, минкульта и депутатов Мурманской областной Думы из регионального бюджета выделены средства на создание памятника. Установка бюста Дмитрия Коржова на Аллее писателей станет еще одним важным шагом в сохранении культурного наследия нашего региона.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Дмитрий Валерьевич Коржов родился 22 мая 1971 года в Перми в семье военного. Окончил Мурманский государственный педагогический институт (1995) и Литературный институт в Москве (2002). С 2002 года — член Союза писателей России.

Написал более 20 книг: стихи, рассказы, повести и два романа — «Мурманцы» и «Полюшко-поле». Составитель сборника стихов о Кольском Севере, в том числе антологии «Я люблю мое Заполярье...» и книги о поэтах-фронтовиках «Была война». Автор серии исследований творчества заполярных поэтов.

Лауреат нескольких премий, в том числе премии Константина Баева и Александра Подстаницкого (2003), премии Виталия Маслова (2016), премии Гавриила Державина «Во славу Отечества» в номинации «Литературоведение».

Подробнее о биографии Дмитрия Коржова — на сайте детско-юношеской библиотеки по ссылке: https://www.libkids51.ru/map/writers/k/korjov.shtml

Фото (ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник»): https://gov-murman.ru/info/news/