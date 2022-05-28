В Мурманске откроются 10 городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

С 1 июня 2022 года в Мурманске открываются 10 городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений областного центра, в которых отдохнут 2000 мурманских школьников.

27 мая состоялось заседание муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи города Мурманска в текущем году.

Комиссия рассмотрела вопросы, связанные с безопасным пребыванием детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организацией выездных лагерей и трудоустройством несовершеннолетних.

В летний период более 2000 детей поедут в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края.

Всего в летний период 2022 года планируется организованными формами отдыха и занятости охватить 4863 человека.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22417&page=1