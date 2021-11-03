В Мурманске откроются два уличных кинотеатра

В Мурманске продолжается традиция показа фильмов фестиваля под открытым небом. Северян не испугать морозом или ветром. Именно поэтому в дни XIII Международного кинофестиваля «Северный характер» в Мурманске будут открыты два уличных кинотеатра.

Один из них под названием «Сполохи» будет работать 24 ноября с 18.00 в парке возле Мурманского областного театра кукол (Мурманск, проспект Ленина, 27). Здесь будут показаны фильмы конкурсной и внеконкурсной программы кинофестиваля, созданные в жанре «Короткометражный фильм».

А 26 ноября во внутреннем дворе Мурманского арктического государственного университета (Мурманск, ул. Егорова, 16) в 17.00 откроется кинотеатр «МАГУ», где на огромном экране будут показаны фильмы российских и зарубежных кинематографистов. Уличные показы проходят в МАГУ не в первый раз. В 2020 году показ фильмов в жанре «Видеоарт» был организован Продюсерским центром «Северный Характер» как одно из ключевых мероприятий Фестиваля Света.

Фестиваль «Северный характер» пройдёт с 25 по 28 ноября. Но кинопоказы и встречи будут длиться всю неделю – с 22 по 28 ноября.

Свои фильмы представят кинематографисты и журналисты из России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Ирана, Швейцарии, Армении, Таджикистана и Грузии. Многие авторы приедут на кинофестиваль лично. Список фильмов размещен на сайте кинофестиваля: northchar.ru/rus

Кинопоказы пройдут на нескольких площадках. Главная развернётся в Океан-холле конгресс-отеля «Меридиан», где будут оборудованы две студии для трансляций и телемостов.

Формат фестивальных показов - офлайн или онлайн - будет зависеть от коронавирусных ограничений.