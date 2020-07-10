В Мурманске открылась экспозиция, посвященная войне в Заполярье

В Мурманске открылась экспозиция «Оборона Заполярья», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На небольшой выставке воссозданы интерьеры комнаты военного времени и полевого госпиталя с подлинными медицинскими предметами.

Для посетителей доступны документы, фотографии, предметы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, школьных музеев и частных коллекций. Сегодня военную выставку посетил губернатор Андрей Чибис.

«Эта выставка наглядно показывает нам, что мы не вправе и не должны забывать подвиг людей, отстоявших наши земли, подвиг тех, кто восстанавливал города и поселки после войны. Все, что знаем, мы должны передавать нашим детям, чтобы не прервалась нить памяти, чтобы наши дети помнили и уважали подвиг наших дедов», – поделился губернатор.

Для посещения выставки в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции приняты меры безопасности. На входе установлена дезинфицирующая рамка. В зале одновременно могут присутствовать не более пяти человек, обязательное условие – наличие маски. Каждые два часа помещение закрывают на 15-минутный перерыв для санитарной обработки.

Экспозиция «Оборона Заполярья» работает до 31 июля на первом этаже делового центра «Арктика». Режим работы с 11 до 19 часов, без выходных. Вход свободный.