В Мурманске открылась ещё одна модельная библиотека - интеллект-центр

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, современное пространство появилось на базе филиала №5 Центральной городской библиотеки города Мурманска (ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3) благодаря национальному проекту «Культура».

Интеллект-центр посетили министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник и депутаты Совета депутатов города Мурманска.

— Сегодня мы открываем уже восьмую модельную библиотеку в Мурманске. Новое пространство имеет экологическую и биологическую направленности. Это очень интересно, — отметила Валентина Доцник.

В помещениях будут проводиться тематические встречи, квесты, творческие мастер-классы, акции и многое другое. Свой исследовательский потенциал посетители смогут реализовать в фитолабораториях, оснащенных гидропонными установками, ящиками с грунтом и микроскопами.

Библиотека разделена на несколько зон, где каждый сможет найти себе занятие по душе.

Функциональная площадка «Территория творчества» предназначена для самых маленьких посетителей. На книжных полках там расположились детские издания, а отвлечься от чтения и размяться ребята смогут на скалодроме.

Зал «Библиоковоркинг» оснащён компьютерами, что отлично подходит для работы и самообразования в спокойной атмосфере.

Уникальная зелёная фитостена с живыми растениями расположилась в зале «Зелёный мир». Помещение предназначено для проведения тренингов, кинопоказов, ток-шоу и отдыха.

В находящейся по соседству игротеке каждый желающий может провести время за настольными или компьютерными играми.

Как сообщает администрация города Мурманска, ещё одним важным направлением деятельности филиала стала работа с детьми и молодёжью с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят оборудована сенсорная комната, в которой можно проводить занятия по стимуляции систем восприятия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25791&page=1