В Мурманске открылась ещё одна модельная библиотека - интеллект-центр
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, современное пространство появилось на базе филиала №5 Центральной городской библиотеки города Мурманска (ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3) благодаря национальному проекту «Культура».
Интеллект-центр посетили министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник и депутаты Совета депутатов города Мурманска.
— Сегодня мы открываем уже восьмую модельную библиотеку в Мурманске. Новое пространство имеет экологическую и биологическую направленности. Это очень интересно, — отметила Валентина Доцник.
В помещениях будут проводиться тематические встречи, квесты, творческие мастер-классы, акции и многое другое. Свой исследовательский потенциал посетители смогут реализовать в фитолабораториях, оснащенных гидропонными установками, ящиками с грунтом и микроскопами.
Библиотека разделена на несколько зон, где каждый сможет найти себе занятие по душе.
Функциональная площадка «Территория творчества» предназначена для самых маленьких посетителей. На книжных полках там расположились детские издания, а отвлечься от чтения и размяться ребята смогут на скалодроме.
Зал «Библиоковоркинг» оснащён компьютерами, что отлично подходит для работы и самообразования в спокойной атмосфере.
Уникальная зелёная фитостена с живыми растениями расположилась в зале «Зелёный мир». Помещение предназначено для проведения тренингов, кинопоказов, ток-шоу и отдыха.
В находящейся по соседству игротеке каждый желающий может провести время за настольными или компьютерными играми.
Как сообщает администрация города Мурманска, ещё одним важным направлением деятельности филиала стала работа с детьми и молодёжью с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят оборудована сенсорная комната, в которой можно проводить занятия по стимуляции систем восприятия.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25791&page=1