В Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая борьбе с онкологическими заболеваниями

В медицинском центре «Белая роза» открылась фотовыставка, посвящённая людям, которые с достоинством и мужеством проходят путь борьбы с онкологическими заболеваниями. Выставка призвана разрушить мифы об онкологии, подчеркнуть важность профилактики и ранней диагностики, а также подарить надежду тем, кто сталкивается с этим испытанием.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, экспозиция представляет собой серию портретов и вдохновляющих историй жительниц Мурманской области, которые несмотря на борьбу с онкологией, сохранили любовь к жизни.

Проект реализован по инициативе АНО поддержки взрослых с онкологическими заболеваниями «Просто будь!», при поддержке Министерства здравоохранения Мурманской области. Его автором и руководителем является врач, консультант в онкологии Наталья Будько.

«Фотовыставка «Просто будь!» показывает примеры преодоления страшной болезни. Я надеюсь, что они дадут девушкам, которые могут столкнуться с диагнозом «онкология», надежду и мотивацию бороться. Это очень искренний проект Натальи Будько, получивший своё развитие в военном гарнизоне. А сегодня он объединяет девушек уже со всей Мурманской области, его знают на региональном и федеральном уровне», – сказала член Совета Евразийского женского форума, руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Открытие выставки также стало отправной точкой для запуска флэшмоба #ПростоБудь. Его цель – выразить поддержку людям, которые проходят сложный путь лечения онкологического заболевания. Принять участие может каждый.

К флэшмобу можно присоединиться: написав слова поддержки на листе бумаги, сделав фото с этим посланием и опубликовав его в соцсетях с хэштегом #ПростоБудь.

Пусть добро и тёплые слова дойдут до каждого, кому они сейчас особенно нужны. Каждое слово поддержки – это луч надежды, который помогает идти вперёд.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547698/#&gid=1&pid=1