Мурманская область. Арктика (16+)20.10.25 18:30

В Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России

Экспозиция, приуроченная ко Дню отца, представлена на площадке Филиала фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области. В церемонии открытия приняли участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента Михаил Белошеев и Владимир Мищенко, родственники Героев России, представители Филиала фонда «Защитники Отечества», воинских частей, общественности и молодёжи.

Проект посвящён памяти Героев России, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, и призван выразить уважение их отцам.

Открывая выставку, Сергей Дубовой отметил, что в Год 80-летия Победы с полным правом можно сказать, что герои СВО стоят в одном ряду с героями Великой Отечественной войны, а лозунг «никто не забыт, ничто не забыто» актуален и сегодня:

– Часто, говоря о герое, мы подразумеваем того, кто совершил отважный поступок, проявил мужество и самоотверженность. И это справедливо. Герои – это настоящие патриоты, которые всегда жили по совести – подлинные защитники Отчизны. Но ведь героями не рождаются, ими становятся благодаря воспитанию и примеру. За каждым героем стоит его жизнь, его семья. Эта выставка – взгляд на человека, который заложил в будущего героя самые главные черты характера: чувство долга, умение отличать добро от зла, силу духа и честность. Я благодарен семьям наших героев за доверие и возможность прикоснуться к их личной истории. Пусть эта экспозиция станет напоминанием о том, как важна роль отца в судьбе человека и как сильна связь поколений.

Родственники Героев России выразили благодарность за сохранение памяти об их сыновьях, мужьях и отцах, исполнивших свой воинский долг до конца. Прозвучало, что российских воинов отличают отвага и мужество, каждый из них способен на подвиг и его можно считать героем, независимо от наличия высшей государственной награды.

Впервые фотовыставка «Отец Героя» состоялась в Государственной Думе в октябре 2024 года. Мурманская областная Дума решила поддержать инициативу коллег. В результате совместной работы с Филиалом фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области появилась экспозиция, на которой представлены шесть портретов отцов Героев России, которые держат в руках фотографии своих сыновей. Все они служили в воинских частях, дислоцирующихся на территории Мурманской области: это Дмитрий Астафьев, Николай Данильченко, Максот Исмурзин, Евгений Козловский, Роман Манкевич, Андрей Спирин.

В дальнейшем с экспозицией познакомятся учащиеся образовательных учреждений региона.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33264/

