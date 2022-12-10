Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 10:30
В Мурманске открылась фотовыставка «Шёлк и рок»
Экспозиция находится в культурном хабе «Контейнер холл» (ул. Алексея Генералова, 22). Свои работы представили фотохудожницы Маринa Транковa и Ирина Леваковa. С их творчеством гости знакомились под фоновую музыку от диджея.
Также для мурманчан организован мастер-класс «Рекомендации по созданию образа без фотошопа» и дефиле моделей, которые пройдут в культурном пространстве 11 декабря.
Завершится выставка 16 декабря концертом кавер-группы «Jeans'ы».
Для всех желающих посетить экспозицию - вход свободный.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23834&page=1
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Последние комментарии
Твой брат с запада
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Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
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Алексей Казанов
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Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
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Юлия
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Мурманск вперед!!!
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