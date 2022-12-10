В Мурманске открылась фотовыставка «Шёлк и рок»

Экспозиция находится в культурном хабе «Контейнер холл» (ул. Алексея Генералова, 22). Свои работы представили фотохудожницы Маринa Транковa и Ирина Леваковa. С их творчеством гости знакомились под фоновую музыку от диджея.

Также для мурманчан организован мастер-класс «Рекомендации по созданию образа без фотошопа» и дефиле моделей, которые пройдут в культурном пространстве 11 декабря.

Завершится выставка 16 декабря концертом кавер-группы «Jeans'ы».

Для всех желающих посетить экспозицию - вход свободный.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23834&page=1