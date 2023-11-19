Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 09:30
В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
Экспозиция размещена в молодёжном пространстве «СОПКИ» на улице Марата, 16.
Как сообщает администрация города Мурманска, на выставке представлены портреты женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. Это и жены военнослужащих, выполняющих задачи СВО, и вдовы героев. Хрупкие плечи покрывает китель любимого человека, являющийся символом силы и защиты.
Фотовыставка «Жёны Героев» будет открыта для посетителей до 27 ноября в часы работы пространства «СОПКИ» (понедельник-суббота - с 14.00 до 21.00, воскресенье - с 12.00 до 19.00).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26139&page=1
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