В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»

Экспозиция размещена в молодёжном пространстве «СОПКИ» на улице Марата, 16.

Как сообщает администрация города Мурманска, на выставке представлены портреты женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. Это и жены военнослужащих, выполняющих задачи СВО, и вдовы героев. Хрупкие плечи покрывает китель любимого человека, являющийся символом силы и защиты.

Фотовыставка «Жёны Героев» будет открыта для посетителей до 27 ноября в часы работы пространства «СОПКИ» (понедельник-суббота - с 14.00 до 21.00, воскресенье - с 12.00 до 19.00).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26139&page=1