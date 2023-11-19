7% россиян продлят новогодние каникулы отпусками и отгуламиУдивляться есть чему: в Индии разработали сушилку для фруктов и овощей, работающую на солнечной энергии, а в Нью-Йорке открыли выставку скульптур, сделанных из полных консервных банок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 09:30

В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»

Экспозиция размещена в молодёжном пространстве «СОПКИ» на улице Марата, 16.

Как сообщает администрация города Мурманска, на выставке представлены портреты женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. Это и жены военнослужащих, выполняющих задачи СВО, и вдовы героев. Хрупкие плечи покрывает китель любимого человека, являющийся символом силы и защиты.

Фотовыставка «Жёны Героев» будет открыта для посетителей до 27 ноября в часы работы пространства «СОПКИ» (понедельник-суббота - с 14.00 до 21.00, воскресенье - с 12.00 до 19.00).

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26139&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Д.О. Вернер
15.11.23 22:30
Капремонт внутренних сетей МКД как должен проводиться?И кто обязан известить о нём собственников МКД и каким образом? *** Стояки горячей и холодной воды в МКД относятся к собственности жителей до
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Svetoslav
14.11.23 10:33
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Домовик и кружевница». Художественный фильм (0+)15:55«Калина красная». Концерт в КЗ Измайлово '2022 (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на овощи стали расти-PRO Валюту (16+)Доллар и евро укрепились одинаково – почти на 18 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В Минтруде предлагают назначать в беззаявительном порядке пенсии по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика