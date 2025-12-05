В Мурманске открылась историко-правовая выставка

Тема выставки - «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Проект подготовлен Министерством юстиции РФ, Российским историческим обществом, Госфильмфондом России и Фондом «История Отечества».

В церемонии открытия на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Мурманской области приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы Владимир Мищенко и Ирина Просоленко.

— Эта экспозиция – не просто собрание документов, фото и видео материалов, а попытка осмыслить и структурировать события разных эпох, вклад жителей страны в сохранение государственного суверенитета. Через уникальные архивные материалы мы прослеживаем, как формировались и совершенствовались механизмы защиты национальных интересов – от древнерусских договоров до современных законодательных инициатив. Каждый стенд – это страница большой истории, напоминающая о ценности независимости России и ответственности за неё перед потомками, – отметил Сергей Дубовой.

Спикер выразил уверенность, что выставка станет полезной для профессионального сообщества юристов и историков, а также будет интересна студентам и всем, кому небезразлична судьба Отечества.

Экспозиция разделена на восемь тематических разделов, включающих уникальные исторические документы, фото- и видеоматериалы, графические изображения, которые последовательно раскрывают тему защиты государственного суверенитета России на протяжении веков – от Смутного времени до наших дней.

В региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» выставка будет работать до 19 декабря.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33511/