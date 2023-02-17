В Мурманске открылась конференция для жительниц ЗАТО и жён военнослужащих «Звезда Севера»

Впервые за четыре года одним из городов проведения стал Мурманск. В областном центре участницы форума собрались во Дворце культуры им. С.М. Кирова. С видеоприветствием к северянкам обратилась заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

18 февраля конференция соберёт участниц в Североморске, 19 февраля — в Гаджиево. За три дня 14 преподавателей федерального и регионального уровня проведут для женщин 36 лекций и мастер-классов.

Как сообщает администрация города Мурманска, в четвертой конференции принимают участие не только жёны военнослужащих, но и близкие участников специальной военной операции. По словам председателя Наблюдательного Совета Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгении Чибис, в этом году в программе будет сделан акцент на вопросах психологии, эмоционального интеллекта, детского здоровья и саморазвития.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24397&page=1